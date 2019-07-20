Оценки кредитного рейтинга России со стороны рынка гораздо лучше, чем у рейтинговых агентств, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В ночь на субботу рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

«Для России гораздо важнее то, как нас оценивает рынок, что у нас происходит и с рынком внутренних долговых обязательств, что у нас происходит с внешними рынками. И здесь мы видим, что рыночная оценка российского риска — она гораздо лучше, чем его оценивают рейтинговые агентства. Проценты по нашим долгам мы платим именно по тому, как нас оценивают инвесторы, а не рейтинговые агентства», — сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он отметил, что России важно продемонстрировать восстановление темпов экономического роста со слабого уровня первого полугодия и обеспечить выход на более высокие темпы роста — выше средних мировых.