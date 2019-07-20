В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.

Институт проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата.

«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места в основном заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», — сообщили во ВНИИ.

В институте также рассказали, что на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале учреждений культуры, художественных галерей, музеев, библиотек.

Не относятся к дефицитным профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость: количество вакансий в этих сферах самое большое — на конец 2018 года 31,4 тыс. и 15,5 тыс. мест соответственно. В то же время не удовлетворен спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках проводится Росстатом раз в два года. Несмотря на то, что данные в нем приведены на конец 2018 года, «по ним можно судить о ситуации, где и какие специалисты требуются», отметили во ВНИИ труда.

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди женщин в России. В 2018 году они чаще всего работали продавцами (4,7 млн человек), специалистами в области образования (3,7 млн), бизнеса и администрирования (3,3 млн).