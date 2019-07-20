Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что по времени совпало с арестами главы «банковского» отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина и двух полковников ФСБ в отставке, сообщили РИА Новости три источника в правоохранительной системе.

«Спустя время после того, как Черкалина арестовали, Полина Цыпина уволилась из ГСУ», — сказал агентству один из источников, уверенно связав два этих события.

Майор Полина Цыпина руководила 11-м отделом следственной части ГСУ МВД России по Москве с 2015 года, в ее подчинении находились около 20 сотрудников. Отдел занимается расследованиями организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий. Как отмечала Цыпина в интервью официальной газете МВД «Петровка, 38», основными направлениями являются дела, связанные с хищениями денег и активов руководителями банка, и дела о незаконной банковской деятельности — так называемый обнал.

СМИ: следствие проверит бывшего замглавы АСВ по «делу банковского отдела ФСБ» Мирошников не явился на допрос, который был запланирован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Полковник Черкалин руководил 2-м отделом Управления «К» (кредитно-финансовая сфера) Службы экономической безопасности ФСБ России. Отдел называют «банковским», поскольку в сферу его деятельности входит пресечение преступлений в этом секторе экономики.

Черкалина обвиняют в получении взятки в размере 850 тыс. долларов и мошенничестве на 490 млн рублей. Он и его предполагаемые соучастники — бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ полковники Дмитрий Фролов и Андрей Васильев — были арестованы в конце апреля.

Увольнение следователя подтвердили РИА Новости еще два источника в правоохранительной системе. Один из них пояснил, что Цыпина вышла на пенсию, что соответствует ее выслуге. «Все так — пенсия. В ГСУ была реорганизация», — отметил он, пояснив, что «обычно под такие увольнения и делают реорганизацию». При этом причины отставки Цыпиной, кроме как выход на пенсию, источник пояснять отказался.

Третий источник агентства сообщил, что Цыпина стала объектом наблюдения «в том числе» из-за дела Черкалина и поэтому решила уволиться. Однако официальной информацией МВД или какой-либо иной на этот счет РИА Новости не располагает.