Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК . Новые правила начинают действовать с 22 июля.

Ограничения вводятся «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях» и являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, говорится в письме, которое платежная система разослала своим партнерам. Ограничения, которые были установлены ранее для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 тыс. рублей в месяц, остаются без изменений, отмечается в документе.

В январе ЦБ обращал внимание на несколько нестандартных признаков трансграничных переводов: они осуществляются одними и теми же физлицами неоднократно в течение дня с минимальными интервалами; их суммы превышают обычные суммы переводов физлиц, не связанные с предпринимательством; деньги переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов; переводы происходят через внутренние структурные подразделения кредитных организаций в крупных торговых местах, и там зачастую нет контрольно-кассовой техники.

Такие переводы могут быть оплатой по договору о поставке товаров в Россию, считает ЦБ, то есть переводящие средства физлица ведут предпринимательскую деятельность, но избегают учета, чтобы не попасть под валютный контроль. В отдельных кредитных организациях «противолегализационный» контроль недостаточен, пришел к выводу ЦБ и рекомендовал им скорректировать процедуры.

По мнению экспертов, у Western Union сеть направлений денежных переводов шире, чем у других систем, поэтому предприниматели могли использовать ее для оплаты серого импорта. ЦБ, вероятно, отследил объемы и направления трансграничных переводов Western Union и усмотрел по части из них подозрительные операции.