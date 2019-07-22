Фигуранты дела обвинялись в растрате средств кредитного учреждения на сумму 2,4 млрд рублей и в результате получили от трех до семи лет колонии

Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, сообщает «Коммерсант» . Фигуранты этого дела обвинялись в растрате средств кредитного учреждения на сумму 2,4 млрд рублей и в результате получили от трех до семи лет колонии. Основными фигурантами расследования стали бывший вице-президент банка Вячеслав Казанцев и гендиректор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев.

В итоге Казанцев был приговорен к семи годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. рублей, Калачев — к шести с половиной годам. Еще один подсудимый, бывший начальник управления проектного финансирования Пробизнесбанка Кирилл Артемов, получил пять лет колонии. Их подельники — руководители фирм, которые, по данным следствия, участвовали в хищениях банковских денег, были приговорены к лишению свободы на срок от трех до пяти лет.



Как следует из материалов расследования, Казанцев на момент начала расследования числился на бирже труда, так как во время процедуры банкротства кредитного учреждения был уволен временной администрацией Пробизнесбанка в связи с сокращением штатов. По данным следствия, он являлся ключевым фигурантом преступной схемы по хищению денег банка, которая была запущена «не позднее 15 сентября 2014 года» президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым и председателем правления Александром Железняком, которые «полностью контролировали деятельность банка».

Росфинмониторинг уточнил, что 350 млн долларов было отмыто через Пробизнесбанк Глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом оговорился и доложил о легализации 350 млн долларов через Промсвязьбанк.

Казанцев, занимая пост вице-президента по развитию корпоративного бизнеса и «являясь доверенным лицом» акционера Железняка, подписывал договоры о заведомо неисполнимых, невозвратных и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными членам организованной группы. В рамках данного расследования банкиру вменялся в вину эпизод только с одним подобным договором. Калачев, являясь руководителем коллекторского агентства «Лайф» и «заведомо зная», что участниками организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции похищаемых денег под видом фиктивных договоров займа или их погашения.

Всего из банка было выведено 2,4 млрд рублей. Рассмотренное в суде уголовное дело — один из эпизодов большого расследования, проводимого в отношении бывших владельцев и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства в 2015 году остался должен своим вкладчикам 83 млрд рублей. Оба владельца кредитного учреждения находятся в США и объявлены в федеральный и международный розыск.