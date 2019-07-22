Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,09% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 703,05 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,03% — до отметки 1 351,06.

Рынок акций повторит попытку отскока, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что в пятницу российский рынок акций предпринял попытку прервать коррекцию и отскочить от поддержки 2 700 пунктов по индексу Мосбиржи, однако под вечер продажи возобладали.

«Сегодня внешний фон складывается в пользу повторения отскока: растут американские фьючерсы, прибавляет нефть. Однако увлекаться покупками не стоит: рынок находится в нисходящей фазе и фундаментальных причин для роста нет», — комментирует эксперт.