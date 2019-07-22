Александр Белокопытов назначен на должность вице-президента — руководителя дирекции по экосистеме юридических лиц блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка. Об этом сообщили в кредитной организации, пояснив, что топ-менеджер будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме юридических лиц.

Белокопытов работает в системе Сбербанка с 2012 года. В розничном бизнесе отвечал за развитие зарплатных проектов и прямых продаж. С 2016 года руководил командой сегмента малого и микробизнеса. «За период его работы это направление прошло колоссальную трансформацию. Дивизион «Малый и микробизнес» был первым модельным трайбом КИБ, который перешел в Agile», — отмечается в сообщении Сбербанка.

Александр Белокопытов окончил Московскую государственную академию рынка труда и информационных технологий по специальности «менеджмент организаций», а также прошел корпоративную программу «Сбербанк 500» и программу развития руководителей высшего звена LBS. В 2018 году вошел в пул лучших руководителей банка по итогам конкурса Sberleaders.



По данным Сбербанка, с марта 2019 года должность вице-президента по экосистеме юридических лиц занимал Андрей Ванин. В начале июля он был назначен старшим вице-президентом, руководителем SberX — дирекции по развитию экосистемы Сбербанка.

