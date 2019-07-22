Среди нелегальных участников финрынка в первом полугодии 2019 года выявлено более 1 тыс. черных кредиторов, рассказал в интервью ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
«Основное количество нелегальных участников финрынка, которых мы выявили в первом полугодии 2019 года, — это как раз черные кредиторы. Из 1 393 нелегально работавших организаций 1 024 занимались незаконной выдачей займов. При этом 186 таких организаций незаконно использовали в своих названиях слова «микрофинансовая» или «микрокредитная» компания, 688 — маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров, и т. д. 150 организаций — это так называемые анонимные кредиторы, они ни на кого не были зарегистрированы, это может быть просто объявление с номером телефона на столбе», — пояснил Лях.
Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, при выявлении нелегальных кредиторов ЦБ делает акцент на региональную составляющую.
«У нас уже больше года действует так называемая распределенная региональная модель: в главных управлениях Банка России созданы специальные отделы по противодействию нелегальным практикам и созданы два центра компетенции — в Краснодаре и Хабаровске. Такая модель позволяет выявлять нелегалов непосредственно на местах, ведь многие мошеннические компании действуют в границах одного-двух регионов», — отметил Валерий Лях и добавил, что регулятор также взаимодействует с прокуратурой, МВД, ФАС и их региональными структурами.