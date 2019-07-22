ЦБ в последнее время не зафиксировал крупных финансовых пирамид, заявил в интервью ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Крупных финансовых пирамид мы в последнее время не наблюдаем. Новые схемы появляются, но пока они только «раскатываются», — пояснил Лях.

По его словам, во II квартале регулятор выявил существенно больше финансовых пирамид, чем в I квартале.

«За все первое полугодие выявлено 154 финансовые пирамиды: 61 — в первом квартале, 93 — во втором. Из них 54 — это финансовые пирамиды, которые существовали в форме обществ с ограниченной ответственностью, 42 — интернет-проекты, 18 компаний существовали под вывеской микрофинансовых институтов, 29 организаций действовали в иных формах. Больше всего пирамид было выявлено в ЦФО — 22 организации, в Южном федеральном округе и на Урале — по 11−12 пирамид», — прокомментировал глава департамента ЦБ.

​В ЦБ рассказали о жалобах на слишком быстрое закрытие финансовых пирамид Об этом заявил представитель регулятора Александр Коланьков.

Также он сообщил, что новые организации, работающие под брендом МММ, появляются до сих пор. Никакого отношения к МММ они не имеют, но используют эту символику и аббревиатуру.

«Одну такую организацию мы выявили в прошлом квартале — они позиционировали себя как «международная касса взаимопомощи, финансовая социальная сеть» и предлагали «всего за три месяца увеличить свой вклад в восемь раз», — рассказал Валерий Лях.