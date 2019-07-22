Счетная палата называет преждевременной поправку к Бюджетному кодексу, дающую правительству право направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты. Об этом заявил замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета Счетной палаты Игорь Прокопенко, выступая на заседании комитета Госдумы по налогам и бюджету.

«По мнению Счетной палаты РФ, поправка преждевременная в части расширения возможности размещения средств ФНБ [в экспортные кредиты]. Это затрагивает ключевые меры обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также сохранения макроэкономической стабильности и обеспечения в конечном итоге устойчивого экономического роста», — сказал Прокопенко.

Он подчеркнул, что, по мнению ведомства, необходимо отдельное комплексное рассмотрение и согласование с участием ЦБ.

Правительство одобрило законопроект, позволяющий направлять средства ФНБ на экспортные кредиты Проект будет в установленном порядке направлен в Госдуму.

17 июля комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки к Бюджетному кодексу, которые позволяют направлять средства ФНБ при достижении объема фонда более 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.

Как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерируют дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.