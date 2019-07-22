Банк «Точка» во время презентации новых продуктов для предпринимателей анонсировал полное обновление мобильного и интернет-банка, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам сооснователя банка Марии Швецовой, новая «Точка» будет доступна для всех пользователей уже осенью.

Клиенты банка смогут получить рублевый кешбэк за операции по счету, консультацию юриста в интернет-банке, воспользоваться конструктором бизнес-документов и автоматизированной банковской онлайн-бухгалтерией для ИП, совершить перевод валюты из «Точки» в «Рокетбанк», также будут доступны поиск прямого поставщика в Китае, отправка валютных платежей через систему SWIFT GPI и отслеживание платежей, ликвидация бизнеса, покупка 1С в «Точке», мобильное приложение «Тендеры. Точка».