Банк «Траст» завладел долей 9,9% в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Об этом сообщается в материалах банка.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 19 777 голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, что составляет 9,9 % уставного капитала данной организации», — говорится в сообщении.

Стоимость сделки в документе не раскрывается.

Ранее долей в рейтинговом агентстве владела группа «Открытие холдинг». Также «Открытие» было акционером в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), что следует из материалов холдинга. Финансовая группа владела 3,7% акций агентства.



15 января 2019 года в «Открытие холдинге» на внеочередном собрании акционеров приняли решение о выходе из капитала трех рейтинговых агентств: Национального рейтингового агентства, «Эксперт РА» и АКРА.

«Это сделка в рамках урегулирования задолженности «Открытие холдинг», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст».