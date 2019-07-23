За год снизилось число сайтов, которые используют для оплаты платежный шлюз и электронные кошельки

Число сайтов с возможностью оплатить покупки или услуги онлайн выросло на 15% к концу 2018 года. Об этом сообщается в исследовании Международного исследовательского центра MARC.

На 85% из 143 тыс. площадок, принимающих онлайн-оплату, покупатели могут рассчитываться банковскими картами. Еще 3% сайтов принимают оплату через платежные шлюзы, 20% пользуются прямым банковским эквайрингом, 67% используют готовые платежные решения.

На конец 2017 года число площадок, которые принимали оплату онлайн, составляло 124 тыс., из них карты принимали 77%, 17% сайтов использовали интернет-эквайринг от банка, а комплексными платежными решениями пользовались 66%.

«Чтобы принимать онлайн-оплату, большинство сайтов пользуются платежными решениями. В отличие от платежных шлюзов и прямого банковского эквайринга, комплексные платежные решения проводят платежи не только картами, но и другими способами. Благодаря этому каждый покупатель может выбрать удобный для себя метод», — прокомментировал управляющий директор исследовательского центра Борис Хатуцкий.

Согласно данным исследования, за год снизилось число сайтов, которые используют для оплаты платежный шлюз и электронные кошельки.

В пятерку лидеров среди платежных провайдеров в 2018 и 2017 годах входят одни и те же компании, однако меняется их доля на рынке: на первом месте — «Яндекс.Касса» с долей в 37,6%, на втором — Robokassa (8,7%), на третьем — Payeer (4,4%), на четвертом — UnitPay (3,9%), на пятом — PayAnyWay (3,3%).