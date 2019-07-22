Банк «Союз» скорректировал ставки на покупку новых автомобилей, а также по предложению с остаточным платежом, и теперь они составляют от 10% до 17,2% годовых (ранее — от 11% до 17% годовых).

На приобретение подержанного автомобиля ставка была снижена на 0,9—1 процентный пункт и теперь находится в диапазоне от 11% до 23,6% годовых.

Также банком были скорректированы ставки на покупку коммерческого транспорта. В рамках данного предложения заемщики могут оформить кредит по ставке от 8,5% до 17,2% годовых (прежде — от 9,5% до 17% годовых).

Минимальный первоначальный взнос по предложениям составляет 15% собственных средств от стоимости приобретаемого автомобиля. Минимальная сумма кредита — 200 тыс. рублей, а максимальная сумма может достигать 5 млн рублей. Кредит выдается на срок до семи лет, а по предложению с остаточным платежом — до пяти.

«В рамках госпрограммы для заемщиков с двумя и более детьми, а также приобретающих первый автомобиль действует скидка в размере 10% от стоимости автомобиля (подробнее об условиях можно узнать в отделении банка)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.