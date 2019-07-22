Банк «Россия» подал к авиакомпании «ЮТэйр» иск на сумму 155,35 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы 22 июля и в производство пока не принято. Материалы, разъясняющие суть требований банка, тоже пока не опубликованы.

Источник, близкий к авиакомпании, говорит, что речь идет о просроченных процентах по кредиту.

«Банк действует по своим стандартным процедурам, предполагающим обращение в суд в связи с наличием просроченных процентов. Банк продолжает обсуждать условия реструктуризации и находится в конструктивном диалоге с компанией. Даже если суд удовлетворит требование банка, то полученная сумма, согласно кредитному договору, распределяется на всех участников синдиката. Такими действиями банк в том числе пытается ускорить процесс реструктуризации», — сообщил РБК источник, близкий к «ЮТэйр».

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В качестве третьих лиц привлечены 11 банков, которые в 2015 году выдали «ЮТэйр», балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд рублей. Среди них — «Траст», Сбербанк и «Уралсиб».

По данным на 31 декабря 2018 года, задолженность «ЮТэйр» перед банками оценивалась в 59,89 млрд рублей, общая же задолженность составляет 75,8 млрд рублей.