«Тинькофф» обновил главную страницу личного кабинета онлайн-сервиса. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Новая главная страница появится у части пользователей в понедельник, 22 июля, и станет доступна всем клиентам в личном кабинете в течение нескольких дней», — отмечается в сообщении.

Обновленная главная страница состоит из двух логических разделов — текущих финансовых продуктов клиента и доступных ему сервисов и виджетов, нацеленных на решение основных задач пользователя. Содержание панели управления адаптируется в зависимости от подключенных услуг и активности клиента в экосистеме «Тинькофф». Панель управления главной страницей личного кабинета включает в себя семь блоков: «Счета и карты», «Для вас», «Платежи и переводы», «Последние операции», «Статистика за месяц», «В прошлом месяце», «Бонусы и кешбэки».

Визуальное представление главной страницы также обновилось: в дизайне появилось больше акцентов, интерфейс стал более глубоким. Страница полностью собрана на компонентах дизайн-системы «Тинькофф». В дальнейшем стилистика главной страницы распространится и на другие разделы личного кабинета, отметили в банке.