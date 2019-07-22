Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,08 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 14,6 тыс. сделок на сумму порядка 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,93—63,08 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,74 рубля, прибавив 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,2 тыс. сделок примерно на 237 млн евро по курсам от 70,57 до 70,77 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру чуть укрепился и поднялся к 63 рублям, однако в рублевых парах сегодня нет ровным счетом никакого движения. Краткосрочно тут вероятна «болтанка» в узком коридоре 62,85—63,15 рубля/USD. Евро слегка растет и торгуется к вечеру по 70,78 рубля, может укрепиться в область 70,85 рубля, но вряд ли выше», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.