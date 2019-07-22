В Татарстане перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в махинациях с автокредитами на сумму более 8,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Казани. Они обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016—2017 годах фигуранты дела и неустановленные граждане, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, оформляли на подставных лиц автокредиты в банках. В дальнейшем документы на транспортные средства переоформлялись, а сами автомобили реализовывались третьим лицам.

В результате четырем банкам причинен ущерб на сумму более 8,6 млн рублей.

Свою вину фигуранты дела не признали. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.



Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.