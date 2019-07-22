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• Объем свободных денег у россиян (разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги) в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем и составил 33,1 тыс. рублей. Это самый высокий показатель за все время наблюдений, кроме декабря 2018 года, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Вместе с номинальным ростом «свободных денег» увеличивается и их покупательная способность. В текущем году на все «свободные деньги» можно приобрести 794 пачки «Доширак» (по результатам прошлого года — 727 упаковок).

• Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда. Самый высокий коэффициент напряженности (отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона) в начале июля зафиксирован в Ингушетии — 118,4. По всей России такой коэффициент — 0,5, свидетельствуют данные Роструда. На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий. На втором месте — Чечня (коэффициент 23,8). Далее идут Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1), Республика Тыва (5,2). Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда (0,1) зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области.

• Усиление антифрод-защиты банками только в первом полугодии позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, сообщают СМИ. Так, в Сбербанке предотвратили хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд рублей, в ВТБ — на 5,4 млрд, в Альфа-Банке — не менее чем на 700 млн, в Почта Банке — на 135 млн, в МКБ — на 10 млн. По уточненным данным регулятора, в 2018 году только со счетов физлиц мошенникам удалось получить деньги около 417 тыс. раз на общую сумму 1,38 млрд рублей — на 44% больше, чем годом ранее.

• Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. рублей в месяц. Ограничения вводятся «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях» и являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям. По мнению экспертов, у Western Union сеть направлений денежных переводов шире, чем у других систем, поэтому предприниматели могли использовать ее для оплаты серого импорта. ЦБ, вероятно, отследил объемы и направления трансграничных переводов Western Union и усмотрел по части из них подозрительные операции.