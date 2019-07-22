Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области оштрафовало ПАО «ВымпелКом» (предоставляет услуги связи под брендом «Билайн») за рассылку СМС-рекламы, не соответствующей требованиям закона «О рекламе», на общую сумму 400 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Московского областного УФАС.

Ранее в ведомство поступили обращения физического лица о получении им без его согласия СМС-рекламы от сотовой компании.



В результате рассмотрения административных дел управление вынесло два постановления о привлечении компании «ВымпелКом» к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначении штрафа на общую сумму 400 тыс. рублей.