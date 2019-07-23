Акционер Интерпромбанка Валерий Пономарев увеличил свою долю до 26% и в результате стал мажоритарным акционером. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Увеличение доли участия в капитале Пономарева позволит дополнительно усилить позиции банка и гарантировать успешный рост банка на ближайшие годы, а также обеспечить привлечение банком новых инвестиций», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

Пономарев является акционером банка с 1997 года. С конца 2018 года занимает пост полномочного представителя Совета Федерации в Центризбиркоме России.

В совет директоров Интерпромбанка входит также основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, который является держателем доли 19,56% акций в уставном капитале банка. Ранее он был взят под стражу по подозрению в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.