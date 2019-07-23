Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.



«Я рад объявить, что с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти была достигнута договоренность о двухгодичном бюджете и потолке долга … это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter .

Лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шумер также подтвердили достижение договоренностей.

В опубликованном ранее аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около 22 трлн долларов. Как сообщала в начале января телекомпания CNN, проанализировавшая данные Минфина США, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился более чем на 2 трлн долларов.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году. В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с 20 трлн долларов до 21 трлн.