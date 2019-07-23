Минфин выступил против идеи ЦБ по переходу на новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска, сообщает «Коммерсант» . Ведомство настаивает на внедрении схемы, рекомендованной Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) и опирающейся на оценку заемщиков не банками, а рейтинговыми агентствами.

В письме министра финансов Антона Силуанова, направленном 17 июля главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, глава Минфина заявляет о недопустимости внедрения упрощенного подхода к оценке риска с разделением заемщиков лишь на две категории — такой подход «не обеспечивает ни корректного соотнесения коэффициентов риска с уровнем кредитного риска, ни достаточного спектра дифференциации коэффициентов риска». По мнению министра, применение такого подхода «может привести к накоплению рисков для финансовой стабильности и в конечном итоге — к прямым потерям общественного благосостояния».

В пресс-службе ЦБ подтвердили получение письма и пояснили, что регулятор, выбирая подход, учитывал, что подавляющее число заемщиков не имеет рейтингов. Кроме того, в случае соотнесения рейтингов российских и международных агентств даже лучшие заемщики упрутся в «страновой потолок» (сейчас «ВВВ-» по шкале S&P). Также в ЦБ отметили, что продолжают работу по созданию условий для использования в будущем кредитных рейтингов национальных рейтинговых агентств.

По мнению экспертов, хоть рекомендованный БКБН подход к оценке кредитного риска и наиболее перспективный, но его внедрение в ближайшее время вряд ли возможно. Во-первых, рейтинги потребуются десяткам тысяч компаний, что пока превышает мощности действующих агентств (в РФ только два аккредитованных агентства). Вторая проблема заключается в том, что у этих агентств нет накопленной валидной статистики дефолтов и, следовательно, отсутствует официальная шкала соответствия национальных и международных рейтингов. Потребуется серьезная научная работа по сопоставлению этих методик.