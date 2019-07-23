Сенаторы внесли во вторник в Госдуму законопроект, предусматривающий, что доступ к электронной почте в России смогут получать лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.



Подписи под законопроектом поставили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке.

Сенаторы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно посредством сервисов электронной почты пользователями, скрывающими свои персональные данные.

Законопроект предусматривает, что наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

В Госдуму также внесен законопроект, обязывающий организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Предусматривается, что сервисы e-mail должны ограничивать передачу таких сообщений в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

«Организатор сервиса электронной почты также обязан в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти ограничить возможность осуществления пользователем электронной почты, указанным в этом требовании, передачи электронных почтовых сообщений, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации, в порядке, определенном правительством», — говорится в тексте законопроекта.