Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, разрешающий страховым компаниям идентифицировать клиентов через банки, в том числе использовать для этого упрощенную процедуру.

«Упрощенная идентификация клиентов страховых компаний позволит получать информацию, обеспечивающую прохождение упрощенной идентификации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования», — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон предлагает включить страховые компании в перечень организаций, которым ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет поручать банку проведение идентификации (в том числе упрощенной) клиента — физического лица, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

При этом законом исключается возможность проведения упрощенной идентификации клиента при заключении договоров страхования жизни.