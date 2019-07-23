Госдума приняла закон, направленный на обеспечение бесперебойности платежей по картам в РФ, наделяющий Банк России правом ограничивать размер платы за эквайринг и штрафовать за прекращение процессинга.

Совет директоров ЦБ сможет в случае необходимости определять максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за переводы с использованием платежных карт.

Операторам иностранных платежных систем (ИПС), работающим в России, и привлекаемым ими операторам услуг платежной инфраструктуры запрещается приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг в рамках таких систем по переводу денежных средств банкам и их клиентам. Если оператор услуг информационного обмена (ОУИО), то есть процессинговый центр, нарушит такой запрет, он будет оштрафован в десятикратном размере суммы вознаграждения, уплаченного ему банком за предыдущий месяц, а при повторном нарушении — в пятидесятикратном.

Также вводится запрет приема на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных ИПС российским клиентам. При использовании платежных карт для получения различных мер господдержки банки будут обязаны предоставлять гражданам лишь национальные платежные инструменты, то есть карту «Мир».

Правила платежных систем не должны будут содержать критериев, связанных с приостановлением или прекращением участия в ИПС. Правила иностранных платежных систем для работы в России должны будут соответствовать российскому законодательству, сообщал глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков.