Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал, сколько стоит лечение во время отпуска за границей.

Аналитики проекта приводят данные о туристическом потоке во время летнего сезона 2018 года. В частности, в Турции побывало 466,5 тыс. человек из числа клиентов Сбербанка, в Испании — 123,1 тыс., в Италии — 121,2 тыс., в Финляндии — 114,7 тыс., в Германии — 87,9 тыс. человек. Америку посетили 33,5 тыс. россиян, Таиланд — 24,6 тыс., Израиль — 21,3 тыс., Южную Корею — 18,5 тыс. Всего же прошлым летом за границей отдыхали 2,1 млн россиян, воспользовавшихся картами банка. В целом на медицинские услуги они потратили 1,64 млрд рублей.

В отпускном сезоне 2018 года основными направлениями для лечения за границей были Германия, Израиль и Южная Корея. Расходы на медицину здесь составили 15% (418,5 млн рублей), 28,2% (256, 62 млн рублей) и 43,5% (400,2 млн рублей) от общих расходов россиян в соответствующей стране.

При этом с существенными расходами на медицинскую помощь сталкиваются не только те, кто целенаправленно едет за рубеж лечиться. Руководитель направления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование» Алексей Любский обращает внимание на то, что люди часто подходят к вопросу страхования формально и приобретают полис только потому, что для многих стран он является условием выдачи визы, а в безвизовые страны могут поехать без страховой защиты. Страховая «дочка» Сбербанка проанализировала стоимость медицинской помощи в разных странах.

Так, самая дорогая медпомощь — в США. Один вызов врача, в зависимости от тяжести заболевания, может стоить 64 тыс. рублей в эквиваленте. Минимальная стоимость вызова врача в Египте составит около 2 тыс. рублей, при этом врач, работающий при отеле, обойдется в 13 тыс. рублей. В Италии за визит врача нужно будет заплатить примерно 3,6 тыс. рублей в эквиваленте, в Китае — 3,5—4 тыс., в Ирландии — 2,9—4,3 тыс., в Испании — от 5,8 тыс., в Таиланде — около 6 тыс. рублей.

В Германии вызов скорой помощи бесплатный или может стоить около 700 рублей в эквиваленте, однако при необоснованном вызове турист может получить штраф в размере до 800 евро. «На Кипре государственная медицина бесплатная, — рассказывает Любский. — Только в экстренном случае придется заплатить около 700 рублей (10 евро) за регистрацию в местной медицинской системе. А вот при обострении хронических заболеваний медики направят в частную клинику, где абсолютно все услуги платные. Выезд машины скорой помощи — 7 тысяч рублей (100 евро), консультация у врача — 3,5 тысячи рублей (50 евро), рентген и медицинская помощь при переломе — около 67 тысяч рублей (930 евро)».

Если ситуация очень серьезная и потребуется стационарное лечение, то за сутки, например в тайском госпитале, нужно заплатить от 3 тыс. рублей. В испанском и китайском госпиталях стоимость составит от 18 тыс. рублей, в египетском — от 32 тыс., а в частной клинике — около 130 тыс. рублей.

По статистике «Сбербанк страхования», самые распространенные причины обращения за медпомощью за границей: ОРВИ, пищевые отравления, солнечные ожоги и травмы, полученные в ДТП на мотобайках.

В Испании рецепт на лекарства при простуде обойдется в 14 тыс. рублей. Визит к травматологу в Таиланде стоит от 700 до 5 тыс. рублей, за рентген конечностей нужно заплатить от 1,1 тыс. до 3,6 тыс., за лечение солнечного ожога у ребенка — около 6 тыс.



Дороже всего услуги санитарной авиации. Например, спецборт из Турции стоит около 25 тыс. долларов, а из США или Японии — около 100 тыс.

