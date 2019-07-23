Совет Федерации (СФ) на заседании во вторник, 23 июля, поддержал изменения в Трудовом кодексе, гарантирующие работникам право выбирать кредитную организацию для перечисления зарплаты.



Законопроект направлен на обеспечение согласования интересов сторон трудовых правоотношений при определении правил выплаты заработной платы.

«Закон увеличивает срок с пяти рабочих дней до пятнадцати календарных дней до дня выплаты заработной платы, в течение которого работник обязан уведомить работодателя о замене кредитной организации для перечисления зарплаты в порядке, определяемом в коллективном или трудовом договоре», — пояснил ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.

Опрос: большинство россиян не волнует проблема «зарплатного рабства» При этом почти половина опрошенных даже не знают, что у них есть право выбора.

Ранее сообщалось, что законопроектом также предлагается установить штрафы до 50 тыс. рублей для работодателей, препятствующих праву работника на смену банка, в который переводится его зарплата.

Согласно проекту, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.