Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении внесенный правительством России проект поправок к ФЗ «О персональных данных» в части обработки биометрических персональных данных, говорится в сообщении нижней палаты российского парламента.

Законопроект направлен на обеспечение защиты генетической информации человека.

«Сегодня генетика продвинулась далеко вперед, и данные, которые получают из биоматериала человека, можно использовать как для сохранения ему здоровья, так и во вред. Например, просто разгласив персональную информацию: о его болезнях, питании, образе жизни, вредных привычках, чувствительности к лекарствам. Введение запрета на обработку без согласия человека данных, полученных из его генетического биоматериала, поможет защитить конституционные права наших граждан на защиту информации о частной жизни, закрепленные в Конституции РФ», — заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.