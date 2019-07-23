Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ. Третье чтение запланировано на 24 июля 2019 года.

Инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в Интернете, используемую для заключения договоров, на основании которых привлекаются инвестиции. Она доступна также в качестве мобильного приложения, устанавливаемого на мобильный телефон, смартфон или компьютер, в том числе планшетный.

К способам инвестирования через нее отнесены: предоставление займов, приобретение утилитарных цифровых прав, приобретение размещаемых на ней эмиссионных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг кредитных и некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.

Индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 млрд рублей в год. Физлица, кроме ИП, квалифицированных инвесторов, а также граждан, приобретающих УЦП по договорам с ПАО, смогут инвестировать через инвестплатформы в совокупности не более 600 тыс. рублей в год, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами.

Предполагается вступление закона в силу с 1 января 2020 года. После этой даты услуги по привлечению инвестиций через краудфандинговые площадки смогут оказывать лишь лица, сведения о которых включены в реестр ОПИ. Однако для тех, кто занимается такой деятельностью сейчас, предусмотрен переходный период. До 1 июля 2020 года они должны будут привести свою деятельность в соответствие с устанавливаемыми требованиями.