Ограничение кредитования может привести к сокращению потребительского спроса на 2 трлн рублей, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом он написал в своем Facebook.

«Люди набирают кредиты, которые виснут на них все более тяжелыми гирями. Если однажды перекредитовываться им станет более невозможно, экономика в одночасье лишится потребительского спроса на два с лишним триллиона рублей. Это будет не катастрофой, конечно, но сильным шоком — и социальным, и макроэкономическим. О нем надо думать, его надо учитывать», — говорится в сообщении.

Он упоминает, что одна из причин роста потребительского кредитования — отсутствие экономического роста.

«Люди набирают кредиты не потому, что такие жадные и легкомысленные. Они просто отчаянно не хотят скатываться обратно в бедность 1990-х. Ограничения на выдачу новых кредитов не позволят раздувать «пузырь», но не изменят печальной тенденции сокращения спроса. Невозможно решить отдельные нарастающие проблемы, не касаясь основной — отсутствия экономического роста», — указал Титов.