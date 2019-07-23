Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,63% и составил 2 701,06 пункта. Индекс РТС вырос на 0,32%, до отметки 1 345,48.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,92%, «Газпрома» — на 0,12%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,72%, «АЛРОСы» — на 1,43%, Московской биржи — подешевели на 0,77%.



«Индекс Мосбиржи вернулся к 2 707 пунктам, о перспективах пока не будем говорить, посмотрим, как поведет себя рынок в преддверии заседания ЕЦБ в предстоящий четверг. Индекс РТС также восстановился, основные торги идут около 1 350 пунктов, но если курсовая качка все же начнется, «медведи» вернут валютный индикатор в область 1 335 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.