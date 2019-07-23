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• Экономисты видят потенциал для дальнейшего укрепления рубля и даже улучшили оценку фундаментального курса. Об этом свидетельствуют данные материала из июльского выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Авторы, впрочем, делают оговорку, что при новых внешних шоках не исключено возобновление ослабления российской валюты.



• Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный показатель заработка в стране, по предварительным данным Росстата, за апрель этого года. Средняя зарплата при этом достигла 47,7 тыс. рублей — вдвое больше модального значения. Зарплату 23,5 тыс. рублей получают около 15—20% всех работников в России. То, что модальное значение все еще составляет 49,3% от среднего, говорит о сохраняющемся в обществе неравенстве, отмечают эксперты. По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, на горизонте 10—20 лет страны со средним уровнем доходов на душу населения, включая Россию, будут в меньшей степени способны демонстрировать догоняющий рост, то есть сближение со странами, имеющими высокий уровень доходов.

• Сотрудникам банков могут запретить пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами с камерой, чтобы пресечь утечки данных в виде снимков. С инициативой ужесточить контроль за работниками финансовых организаций выступают профильные ассоциации — банков России (АБР) и российских банков (АРБ). В перспективе АБР намерена обратиться к ЦБ с просьбой закрепить в банковских стандартах обязательство контролировать и ограничивать использование телефонов. В АРБ уже разрабатывают соответствующие рекомендации, документ будет готов в сентябре. Предлагается ввести ряд ограничений, вплоть до полного запрета использования смартфонов на рабочем месте. По мнению экспертов, действующие системы безопасности не позволяют защититься от утечек в виде фотоснимков персональных данных, сделанных сотрудниками банков.

• Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС). Новые поправки «разрешают потенциальную неопределенность в трактовании норм закона о ККТ и закрепляют необходимость расположения ККТ в корпусе автоматического устройства для расчетов либо непосредственного соединения ее с внешней стороной корпуса», пояснили в налоговой службе. Банковские платежные агенты должны устанавливать ККТ либо внутри терминалов, либо рядом, подключая их с помощью провода. Требования в первую очередь затронут платежные терминалы QIWI, а также региональные сети терминалов TelePay, «КАССервис» и платежную систему «Апельсин», отметили в банковской ассоциации.