Банк «Ренессанс Кредит» с 24 июля понизил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный».



Теперь при оформлении в офисе процентные ставки на 367 и 400 дней составят 7,3% и 7,15% годовых (вместо 7,5%), а при оформлении онлайн на 367 дней — 7,55% (ранее — 7,75%), на 400 дней — 7,3% (прежде — 7,75%), на 550 дней — 7,75% годовых (вместо 8%).

Также депозит доступен для размещения на сроки 91, 181 и 271 день. Для этих сроков ставки остались без изменения.

Минимальная сумма вклада при оформлении в офисе составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по льготным ставкам.

Выплата процентов — в конце срока.