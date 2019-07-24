Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 6 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 63,09 рубля (минус 7 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 9 копеек и составил 70,37 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду с утра доллар не хочет слабеть, несмотря на намечающийся очередной прогресс в американо-китайском споре.

«Частично сегодня российскую валюту поддержит приближение пика налогового периода, но не исключено, что крупные плательщики уже аккумулировали необходимый запас рублей для этих выплат. В любом случае до пятницы рубль вряд ли сильно снизится, а что касается сегодняшнего дня, то более вероятным видится небольшое, в пределах 0,2—0,4%, укрепление российской валюты к доллару», — прогнозировал аналитик.