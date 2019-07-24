Охотовед, мойщик самолетов и обивщик автосидений признаны самыми редкими вакансиями в июле 2019 года по данным сервиса Работа.ру. Об этом пишет «Российская газета» .

Так, в обязанности охотоведа входят дрессировка и нагонка гончих, уход за охотничьими собаками, чистка вольера. У кандидата должен быть опыт работы от двух лет, специальное образование не требуется. Платить охотоведу готовы от 30 тыс. рублей в месяц.

В аэропорт Шереметьево требуются мойщики самолетов без опыта работы. В его обязанности будет входить уборка внутри салона самолета. Работодатель предлагает зарплату от 37,5 тыс. рублей.

Обивщик автомобильных сидений может зарабатывать до 100 тыс. рублей. Необходимо будет заниматься разборкой и сборкой автомобильных сидений, поклейкой элементов салона, перетяжкой руля, натяжкой обивки на сиденья.

Названы наименее востребованные в России профессии Не относятся к дефицитным профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость: количество вакансий в этих сферах самое большое — на конец 2018 года 31,4 тыс. и 15,5 тыс. мест соответственно.

Также среди редких вакансий — кеттельщики для производства свитеров, кардиганов, шапок (зарплата от 40 тыс. рублей), коренщик для чистки овощей (зарплата 25 тыс. рублей), утюжильщик штор (зарплата от 50 тыс. рублей), постпечатник для обрезки и сварки баннеров, ламинирования печатной продукции (зарплата от 35 тыс. до 40 тыс. рублей).