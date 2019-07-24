Группа «Регион» рассчитывает сосредоточить у себя до 90% акций ФГ «Будущее», в составе которой находятся пенсионные фонды — «Будущее» и «Телеком-союз». Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Регион» Сергей Менжинский.

Ранее сообщалось, что для миноритариев «Будущего» будет объявлена оферта. Как рассказал топ-менеджер, ее условия будут известны в конце июля.

По словам представителей «Региона», в ближайшие несколько лет потребуются миллиарды рублей, чтобы улучшить качество активов.

«На наш взгляд, реальная стоимость «Будущего» сейчас близка к нулевой точке», — охарактеризовал он ситуацию с активами компании. Поэтому, по словам Менжинского, в ближайшие три — пять лет фонд не будет выплачивать дивиденды, и все средства пойдут на повышение устойчивости пенсионных фондов группы. По планам, уже в этом году фонды должны показать положительную доходность, а в течение нескольких лет компенсировать клиентам ранее полученные убытки.

Ранее группа «Регион» сообщала о том, что инвестиционная компания «Ленинградское адажио», принадлежащая мажоритарному акционеру «Региона» Сергею Сударикову, достигла договоренности с компанией Riverstretch Trading & Investments Limited (RT&I) о приобретении контроля над ФГ «Будущее», владеющей 49,99% акций фонда «Будущее» и 100% акций НПФ «Телеком-Союз». Также компания владеет фондами «Образование» и «Социальное развитие», которые до декабря 2018 года входили в ФГ «Будущее».

На конец марта 2019 года число клиентов НПФ «Будущее» составляло более 4,4 млн человек. Активы фонда превышали 250 млрд рублей.

