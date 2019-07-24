В банковской системе РФ во II квартале 2019 года было обнаружено 9 178 поддельных денежных знаков Банка России, что на 237 штук меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба ЦБ.

Больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей (6 316 штук), примерно втрое меньше — номиналом 1 тыс. рублей (1 902 купюры); также выявлена 671 поддельная банкнота в 2 тыс. рублей. Меньше всего было обнаружено поддельных 50-рублевых купюр (12), а поддельных десятирублевых банкнот не обнаружено. При этом были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (восемь штук) и 5 рублей (22 штуки), а также одна фальшивая монета в 1 рубль.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (5 237 и 1 175 соответственно).



Поддельных банкнот иностранных государств за II квартал 2019 года было обнаружено 648 штук. Большинство из них составили доллары США (441 купюра). Также были обнаружены поддельные евро (184), китайские юани (22) и британские фунты стерлингов (одна штука).