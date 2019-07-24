Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» просит Сбербанк о реструктуризации долга, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В июне «Мечел» направил банкам обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020—2022 годов на 2024—2026 годы. Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финмодели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка предоставить аналогичные условия реструктуризации», — говорится в комментарии заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Глава ВТБ Андрей Костин говорил в июне, что «Мечел» пока не обращался за реструктуризацией долга. «Мечелом» вроде бы обслуживается все. Реструктуризация? Пока не обращался. Компания существенно улучшила свою работу», — отмечал Костин.

«Мечел» в январе завершил рефинансирование синдицированного предэкспортного кредита пула зарубежных банков на 1 млрд долларов. Это стало возможным благодаря предоставленной ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года.



Последние несколько лет «Мечел» вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. На конец 2018 года чистый долг «Мечела» (без учета штрафов и пени по просроченной задолженности) составлял 467,704 млрд рублей против 466,873 млрд на конец 2017-го.

В 2017 году Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, на которые приходится 71% долга «Мечела», согласились с новыми условиями погашения его долгов в 2022 году. А иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность «Мечела» в размере 461 млн долларов. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.