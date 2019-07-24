Розничный кредитный портфель ВТБ вырос на 29% в годовом выражении — до 3 трлн рублей, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, представляя итоги работы кредитной организации за первое полугодие 2019 года.

Рынок в среднем вырос лишь на 23% — до 16,3 трлн рублей. Таким образом, доля ВТБ достигла почти 19% по итогам полугодия.

Основной рост показали необеспеченные кредиты, отметил Печатников. Выдача ипотеки выросла на 25% год к году, за первое полугодие было выдано 303 млрд рублей таких кредитов. При этом ипотечный рынок в целом за год просел на 6%.

Потребительских кредитов ВТБ выдал на 377 млрд рублей (увеличение на 22%), автокредитов — на 36 млрд рублей (рост 5%).

Портфель привлеченных средств физлиц вырос на 16% в годовом выражении, до 4 трлн рублей. Показатель по рынку в целом увеличился за этот период лишь на 8%, до 29 трлн рублей.