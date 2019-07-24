В январе — июне 2019 года премия страховой компании «Согласие» по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) возросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,4 млрд рублей. Прибыль компании составила 0,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба страховщика.



Самыми быстрыми темпами росли сборы по страхованию имущества — они увеличились на 23% до 3,1 млрд рублей. Премия по основному виду страхования — автокаско — составила 6,3 млрд рублей (+1%). Сборы по личному страхованию (включая страхование от несчастных случаев, выезжающих за рубеж и ДМС — добровольное медицинское страхование) достигли 3,2 млрд рублей (+17%). Премия по ДМС увеличилась на 19% до 2,3 млрд рублей. Сборы по страхованию от несчастных случаев составили 501,8 млн рублей (+17%), страхованию выезжающих за рубеж — 379 млн рублей (+6%).

Соотношение обязательного и добровольного страхования осталось без изменений — сборы по добровольным видам составили 81,3% портфеля (для сравнения: 81,2% за тот же период 2018 года). В структуре поступлений компании традиционно преобладают поступления по моторному страхованию (56%). Доля премии по страхованию имущества выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 17% до 19%. На сборы по страхованию ответственности по-прежнему приходится 6% портфеля. Незначительно (с 18% до 19%) увеличилась доля личного страхования.

За первое полугодие страховая компания «Согласие» выплатила клиентам 12,4 млрд рублей, в том числе 5,4 млрд — по моторному страхованию, 5,3 млрд — по страхованию имущества, 1,2 млрд и 511,8 млн — по личному страхованию и страхованию ответственности соответственно. Выплаты возросли на 48% по сравнению с тем же периодом годом ранее. На рост выплат повлияло возмещение ущерба «Роскосмосу» на сумму 4,655 млрд рублей за гибель ракеты-носителя «Союз-ФГ» и ТПК «Союз МС-10» в апреле этого года.

«Стабильно высокие показатели сборов и прибыли нашей компании — это результат правильно выбранной стратегии, основанной на выстраивании доверительных отношений с клиентами и партнерами, — комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. — Наша стратегия предусматривает рост сборов компании по итогам 2021 года до 47 миллиардов рублей».