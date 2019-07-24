«Платиновая» карта Фора-Банка предусматривает начисление процентов на остаток, возможность бесплатного обслуживания и кешбэк

Фора-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру оформить рублевую «платиновую» карту «Все включено Platinum Промо» платежной системы Visa на специальных условиях.

Это карта с начислением процентов на остаток, возможностью бесплатного обслуживания и кешбэком, указывает эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Елена Хвостова. Для получения спецусловий необходимо заполнить онлайн-заявку.

В первый месяц по карте «Все включено Platinum Промо» предоставляется бесплатное обслуживание. Далее плата не взимается при среднемесячном остатке на счете от 75 тыс. рублей или сумме покупок свыше 15 тыс. рублей в месяц (при несоблюдении условий плата составляет 59 рублей в месяц).

Отметим, что вне спецпредложения плата за обслуживание составила бы 359 рублей в месяц, а для бесплатного обслуживания нужно было бы поддерживать среднемесячный остаток от 150 тыс. рублей или совершать покупки на сумму от 40 тыс. рублей в месяц.

Для получения максимальной доходности — 5% годовых — держателю необходимо поддерживать остаток на счете более 200 тыс. рублей. На остаток от 30 тыс. рублей начисляются проценты по ставке 3,75% годовых.

Держатели карты Visa Platinum также получают кешбэк: 7% в специальных категориях и 1,2% от суммы любых остальных покупок. Максимальная сумма возврата — 20 тыс. рублей в месяц.



«По тарифу Platinum можно оформить карту Priority Pass (2,5 тысячи рублей). Предусмотрены скидки и специальные предложения от партнеров банка по программе «Фора-бонус», — уточняет эксперт Банки.ру.