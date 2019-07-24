Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) на ближайшем заседании, которое должно состояться 25 июля, вновь откажет крупнейшим операторам в выделении для тестирования радиочастот в диапазоне 3,4—3,8 ГГц, который считается наиболее подходящим для развития мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом РБК рассказали два участника рынка.



По словам одного из собеседников, МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Ростелеком» просили ГКРЧ выделить им указанные частоты для проведения пилотов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а также в Московской и Ленинградской областях и Татарстане. Кроме того, «ВымпелКом» подал заявку на проведение испытаний внутри помещений, в частности в метро Москвы. «МегаФон» просил частоты 3,4—3,8 ГГц для проведения пилотов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

18 июля на согласительном совещании в преддверии заседания ГКРЧ представители Минобороны, Федеральной службы охраны (ФСО), «Роскосмоса» и Федеральной службы безопасности (ФСБ) выступили против удовлетворения указанных заявок, продолжает собеседник издания. Силовые структуры настаивают, что этот ресурс используется правительственными службами и его передача гражданским средствам связи нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны страны.

За выделение частот 3,4—3,8 ГГц для тестирования 5G выступал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, аргументируя это тем, что в противном случае развитие технологии замедлится на пять лет, сообщил собеседник издания.

Представитель Минкомсвязи подтвердил, что на 25 июля запланировано следующее заседание ГКРЧ, но комментировать повестку не стал. Однако информацию РБК подтвердил федеральный чиновник.