Интернет-магазин Ozon первым в России начал доставлять заказы до двери, сообщили в пресс-службе компании.



«Ozon первым в России запустил экспериментальную доставку заказов до двери. Теперь при оформлении курьерской доставки можно выбрать опцию «оставить заказ у двери», и курьер Ozon оставит посылку в подъезде жилого дома или у консьержа», — сообщили в компании.

Чтобы подтвердить факт доставки, курьер сделает фотографию посылки на месте. Данная фотография будет доступна клиенту в личном кабинете, уточнили в пресс-службе.

Пилотный проект проходит в Москве, в нем участвует ограниченная выборка пользователей. Эксперимент распространяется на предоплаченные заказы, в которых нет свежих продуктов и товаров для здоровья.

«Доставка до двери давно распространена за рубежом, где онлайн покупают практически все, а вот российские онлайн-ретейлеры пока такой формат не используют. Онлайн-игроки сегодня конкурируют в первую очередь с офлайном за привычки клиента, и для того чтобы убедить больше покупателей идти в онлайн, нужно уже сегодня давать им то, чего они захотят завтра», — прокомментировал директор по инфраструктуре и сервисам доставки в Ozon Нил Спиккет.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 1,6 млн товарных наименований. Кроме того, у компании есть сервис продажи авиа- и железнодорожных билетов Ozon.Travel и платформа Ozon.Invest. Основные инвесторы Ozon — АФК «Система» и Baring Vostok.