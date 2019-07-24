Платежная дисциплина российских заемщиков остается на низком уровне и в перспективе вряд ли улучшится, считает руководитель проектов в сфере финансовых исследований аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко.



«Платежная дисциплина россиян сейчас находится на низком уровне. По данным всероссийского исследования финансовой грамотности, проведенного НАФИ в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка, у 44% граждан низкий уровень финансовой грамотности. Для 16% заемщиков размер выплат по кредиту превышает треть ежемесячного дохода, что автоматически помещает их в зону риска: повышается вероятность того, что они не смогут вернуть кредит в установленный срок. К сожалению, говорить об улучшении платежной дисциплины в ближайшей перспективе мы не можем», — рассказал Хоменко.

В то же время, по его словам, риск невозврата кредита определяется не только поведением заемщиков, но и действиями банка, например, непредоставлением полной информации о продукте в понятной потребителю форме или выдачей кредита тем, кто уже имеет высокую закредитованность.

Согласно данным исследования аналитического центра НАФИ, проведенного в марте 2019 года, каждый четвертый заемщик считает, что невозврат кредита не является нарушением. Всего было опрошено 1,6 тыс. респондентов в 150 населенных пунктах 50 регионов России.

Опрос показал, что 37% россиян приходилось оформлять или выплачивать кредит за последний год, при этом большинство заемщиков (63%) считают, что сейчас плохое время для того, чтобы брать кредит. По мнению 44% россиян, которые брали кредит за последний год, небольшая просрочка платежа по кредиту не страшна. При этом 22% заемщиков считают, что не существует причин, по которым можно было бы не возвращать заем, хотя большинство (73%) могут найти этому оправдание.

Половина заемщиков оправдывают невозврат займа, если банк скрыл реальную стоимость кредита или в одностороннем порядке увеличил размер процентной ставки и платежей по кредиту. 42% заемщиков считают уважительной причиной для прекращения выплаты кредита непредвиденные обстоятельства, такие как экономический кризис, болезнь, потеря работы, снижение заработка или развод. Около 16% считают, что основанием для невыплаты кредита может стать то, что человек не рассчитал своих финансовых возможностей, взял в долг слишком много и теперь вынужден тратить на обслуживание кредита почти весь свой доход.