ЦБ опубликовал информационный бюллетень «Банковское регулирование» за II квартал 2019 года . Он содержит сведения об изданных за указанный период нормативных актах Банка России, поясняют в пресс-службе регулятора.

Так, в соответствии с новыми нормативными актами:

внедрен подход к оценке кредитного риска требований к суверенным заемщикам на основе внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности;

пониженный коэффициент риска 20% распространен на рублевые кредитные требования, обеспеченные рублевой гарантией государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

при расчете среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита учитывается фактор получения заемщиком на свой банковский счет заработной платы или пенсий, пособий и иных социальных или компенсационных выплат.

В бюллетене также приведены сведения об информационном письме Банка России, которое содержит рекомендации кредитным организациям по возможным способам покрытия риска фондирования ими капитала, и о разъяснении, согласно которому находящиеся в торговых портфелях банков однотраншевые рублевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством АО «ДОМ.РФ», могут классифицироваться для расчета величины специального процентного риска аналогично корпоративным долговым ценным бумагам.

Кроме того, бюллетень содержит информацию о проектах нормативных актов, размещенных на сайте Банка России во II квартале 2019 года для оценки их регулирующего воздействия. В частности, этими проектами предусматриваются следующие изменения в регулировании: