ЦБ опубликовал информационный бюллетень «Банковское регулирование» за II квартал 2019 года. Он содержит сведения об изданных за указанный период нормативных актах Банка России, поясняют в пресс-службе регулятора.
Так, в соответствии с новыми нормативными актами:
- внедрен подход к оценке кредитного риска требований к суверенным заемщикам на основе внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности;
- пониженный коэффициент риска 20% распространен на рублевые кредитные требования, обеспеченные рублевой гарантией государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
- при расчете среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита учитывается фактор получения заемщиком на свой банковский счет заработной платы или пенсий, пособий и иных социальных или компенсационных выплат.
В бюллетене также приведены сведения об информационном письме Банка России, которое содержит рекомендации кредитным организациям по возможным способам покрытия риска фондирования ими капитала, и о разъяснении, согласно которому находящиеся в торговых портфелях банков однотраншевые рублевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством АО «ДОМ.РФ», могут классифицироваться для расчета величины специального процентного риска аналогично корпоративным долговым ценным бумагам.
Кроме того, бюллетень содержит информацию о проектах нормативных актов, размещенных на сайте Банка России во II квартале 2019 года для оценки их регулирующего воздействия. В частности, этими проектами предусматриваются следующие изменения в регулировании:
- введение для банков с базовой лицензией ряда льгот при расчете максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и снижение минимального числа заемщиков — субъектов МСП, требования к которым могут быть включены в регулятивный розничный портфель с применением пониженного коэффициента риска 75%;
- увеличение порогового значения величины ссуды для включения в портфель однородных ссуд с 1,5% до 3% от величины капитала для банков с базовой лицензией;
- установление отдельного порядка формирования резервов по портфелям выданных субъектам МСП однородных ссуд, оценка риска по которым осуществляется без использования их официальной отчетности;
- предоставление кредитным организациям права на принятие решения о неухудшении качества обслуживания долга по выданным физическим лицам ссудам, реструктурированным в соответствии с ипотечными каникулами;
- уточнение критериев, используемых при определении уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу, и установление периодичности уточнения размера резерва по ним (не реже одного раза в год на отчетную дату);
- предоставление возможности учитывать идентификацию заемщиков — физических лиц на основании их биометрических персональных данных при отнесении соответствующих ссуд в портфель прочих однородных ссуд;
- уточнение порядка расчета капитала и обязательных нормативов банковских групп, установление особенностей расчета надбавок к нормативам достаточности капитала банковских групп (надбавки для поддержания достаточности капитала, антициклической надбавки, надбавки за системную значимость);
- изменение подхода к оценке качества систем управления рисками и капиталом банковских групп, заключающееся в проведении оценки качества внутренних процедур оценки достаточности капитала и достаточности капитала головных кредитных организаций банковских групп на консолидированной основе;
- новый стандартизированный подход «Базеля III» к оценке кредитного риска по сделкам с производными финансовыми инструментами для расчета обязательных нормативов банков с универсальной лицензией.