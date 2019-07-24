Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение механизма информирования граждан о мерах социальной защиты и положенных им льготах. Он был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Согласно тексту проекта закона, каждый сможет выбрать удобный для него способ получения информации: через портал «Госуслуги», горячую линию или посещение органа власти. Порядок информирования будет определяться правительством. При этом регионы смогут выработать свою схему информирования о льготах, предоставляемых на основании законов и нормативных актов субъекта РФ.

Как отметила ранее Яровая, речь идет о появлении «своего рода социального навигатора, который поможет гражданину получить поддержку государства».

С 2015 года в России сформирована Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), которая содержит сведения об оказываемых социальных услугах, льготах и выплатах. Оператором системы выступает Пенсионный фонд РФ, а информация предоставляется органами госвласти и внебюджетными фондами. Законопроектом предлагается создать механизм доведения этой информации до граждан. Список мер соцподдержки будет формироваться на основе данных ЕГИССО, а также нормативных актов, включая муниципальные.

Реализация законопроекта, согласно финансово-экономическому обоснованию, не потребует дополнительного выделения бюджетных средств. Согласно пояснительным материалам, «общее количество реализуемых мер социальной поддержки в Российской Федерации превышает 3 тыс.», рассчитывать на нее могут более 600 категорий граждан, всего применяются 12 форм налоговых льгот. В целом мерами соцподдержки охвачены 54 млн россиян.