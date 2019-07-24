В июне у банков резко вырос запас валютной ликвидности — на 3,7 млрд долларов, до 18,8 млрд долларов, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай со ссылкой на данные ЦБ. Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств — в размере 8 млрд долларов — со счетов юрлиц, сообщает РБК .

На счетах физических лиц, наоборот, наблюдался приток валюты на 1,5 млрд долларов. Объем валютного кредитования почти не изменился, и в результате по кредитно-депозитным операциям произошел отток валютной ликвидности в размере 6,6 млрд долларов, сообщает Порывай.

«По-видимому, банки для исполнения валютных обязательств перед клиентами получили валюту из своих рублевых средств по ранее заключенным форвардным контрактам с небанковским сектором», — пишет аналитик. По его словам, фактически в этом году у банков сократились обязательства в валюте, но объем ликвидных валютных активов не менялся.

Ситуация может быть связана с тем, что отдельные банки привлекают рублевые средства через валютные свопы с некредитными организациями — возможно, с крупными экспортерами. Банки могут сохранять свою ликвидную валютную позицию, потому что ожидают во втором полугодии либо сезонное ослабление рубля, либо сезонное усиление оттока средств с клиентских счетов, полагает он. Ситуация с рублевой ликвидностью должна улучшиться во втором полугодии: этому помогут снижение рублевых ставок за счет смягчения политики ЦБ и сокращение размещения ОФЗ, прогнозирует Порывай.

По мнению экспертов, в преддверии выплат дивидендов, в том числе нерезидентам в иностранной валюте, компании конвертируют часть ликвидности в иностранную валюту, что может ограничивать рублевую ликвидность. Также у банков есть потребность в ликвидности, в связи с чем кредитные организации активно занимают средства у Минфина. Скорее на улучшение ситуации с рублевой ликвидностью будут влиять традиционные сезонные бюджетные расходы, в том числе и расходы на нацпроекты, считают эксперты.