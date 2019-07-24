Снижение общего количества трансакций может оказать давление на финансовые результаты компании Visa, считают аналитики ИК «Фридом Финанс». Они ожидают снижения котировок бумаг платежной системы до 176 долларов, на данный момент акции торгуются по 180,4 доллара.

С начала года стоимость акций Visa выросла на 35%.

Согласно отчетности, которую опубликовала компания за II квартал текущего года (фискальный III квартал 2019-го), ее выручка выросла на 11% до 5,8 млрд долларов, а прибыль составила 3,1 млрд долларов. Количество платежей в системе увеличилось на 9%, их трансграничные объемы повысились на 7%, а обработка трансакций выросла на 12%.

Вместе с тем, обращает внимание аналитик «Фридом Финанс» Вадим Меркулов, по другим параметрам компания отчиталась ниже ожиданий. Например, всего с помощью карт Visa было потрачено 2,23 трлн долларов, притом что на рынке ожидали 2,28 трлн долларов.

«Компания прогнозирует рост выручки в пределах 10—13% и повышение операционной прибыли на 20—23%. Таким образом, ей удастся сократить увеличение расходов, но давление из-за снижения темпов роста общего объема трансакций на фоне замедления ведущих экономик мира, вероятно, испытает на себе выручка», — считает он.