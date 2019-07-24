Арбитражный суд Москвы принял решение частично удовлетворить ходатайство Банка России, поданное от имени «ФК Открытие», по принятию обеспечительных мер по иску на 289,5 млрд рублей в отношении бывших владельцев и топ-менеджеров банка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Заявление банка, [представленного] в лице Центробанка, удовлетворить частично», — сказала судья.

Суд наложил арест на имущество и банковские счета пяти ответчиков, за исключением 80% поступающей на эти счета зарплаты. Также суд принял обеспечительные меры в отношении квартиры бывшего заместителя председателя правления банка Елены Будник по адресу: Москва, 1-я Тверская-Ямская улица. В остальной части ходатайства по принятию обеспечительных мер суд принял решение отказать.

Ранее Банк России ходатайствовал о принятии обеспечительных мер к имуществу ответчиков, так как те, по мнению представителей регулятора, необоснованно предпринимают действия по сокрытию имущества. Банк «ФК Открытие» поддержал это ходатайство. Представители экс-председателя правления банка Евгения Данкевича, бывшего вице-президента Геннадия Жужлева, экс-главы совета директоров Рубена Аганбегяна и бывшего члена совета директоров Елены Будник не поддержали ходатайство.

Представитель Будник в суде отметил, что в основе сделки по отчуждению имущества ответчицы (квартира в Москве на 1-й Тверской-Ямской улице) лежали «житейские обстоятельства». Будник расторгла брак с супругом, в результате чего был произведен раздел совместного имущества в январе 2019 года.

Представитель «ФК Открытие» в ходе судебного заседания сообщил, что ответчик Аганбегян имел счет в банке «Открытие», который был закрыт в дату подачи иска. Также ранее сообщалось, что, по данным Следственного комитета, Данкевич скрывается от следственных органов в Израиле, на него наложен заочный арест, ответчик объявлен в международный розыск.